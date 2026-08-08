Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 190 Gram Eroin Ele Geçirildi

Mersin'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, zulaya saklandığı belirlenen 190 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin TL ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, K.P. isimli şüphelinin doğu illerinden Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek Tece Mahallesi'nde 'zula' olarak tabir edilen bir ikamette sakladığı ve satışını yaptığı yönünde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 190 gram eroin ele geçirdi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin TL nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan K.P. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldığı, şüphelinin işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği bildirildi.