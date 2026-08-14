Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalarda 2 kilo 800 gram bonzai ele geçirilirken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesinde 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 800 gram bonzai, 10 gram uyuşturucu madde, 7 bin 950 TL nakit para ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.