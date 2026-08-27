Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 77 bin 200 TL ve 19 gram kokain ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda kokain ve sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 77 bin 200 TL ve cumhuriyet altını ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.G., İ.E. ve Y.K. isimli 3 şüpheli yakalandı.

M.G. ve İ.E.'den 7 paket halinde 19 gram kokain, 22 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen bir sıvı madde, uyuşturucu madde pres baskı makinesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir cumhuriyet altını ile 75 bin 600 TL ele geçirildi.

Y.K.'den ise 14 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 19 gram kokain, 36 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, bir sıvı madde, bir pres baskı makinesi, bir cumhuriyet altını ve 77 bin 200 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E., M.G. ve Y.K., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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