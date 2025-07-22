Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Yenişehir ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 6 kilo 230 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN