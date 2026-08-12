Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, aralarında uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos günü Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen Ö.Y. ve İ.A.'nın, kullanıcı konumundaki E.G.'ye 14 adet sentetik ecza maddesi sattığı tespit edildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, E.G. hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.Y. tutuklandı.

Mezitli ilçesi Yeni Mahallesi Bahar Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmada ise B.İ. isimli şüphelinin üzerinde 54 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ. tutuklandı.

Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmada da kullanıcı konumundaki K.A.A.'nın üzerinde 55 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. K.A.A.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen D.Z. gözaltına alındı. K.A.A. hakkında gerekli işlem yapılarak serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen D.Z. tutuklandı.

Üç ayrı operasyonda toplam 123 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.