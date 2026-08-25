Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ve para ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile para ele geçirilirken, şüphelilerden birinin 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında H.İ.Y. isimli şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerlerde yapılan aramalarda 24 gram alfametilfenatilamin, 18,50 gram sentetik kannabinoid ve 2 bin 150 TL para ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu, 3 dosyadan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Operasyonda E.Ö. isimli şüpheliden 2,20 gram sentetik kannabinoid, A.E.B. isimli şüpheliden 10 gram alfametilfenatilamin, İ.C. isimli şüpheliden ise 3,10 gram esrar ve bin TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.Y., E.Ö., A.E.B. ve İ.C. isimli 4 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

Söz konusu 4 tutuklamayla birlikte aynı operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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