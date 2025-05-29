Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 812kg Ele Geçirildi

Mersin'de meyve suyu üretim deposunda 812 kilogram toz sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu toz meyve suyu konsantresi üretim deposunda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Depoya düzenlenen operasyonda şüpheliler F.D., M.Ş ve M.H. yakalandı. Üretim yeri olarak kullanılan depoda yapılan aramada ise 35 torbada 812 kilogram toz sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler ifadesinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ş ve M.H. tutuklandı, F.D. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. - MERSİN