Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı, Çok Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı, Çok Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı, Çok Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir şüpheli yakalandı ve evinde yapılan aramada mutfaktaki dolaplardan 2 tabanca ile çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

01.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:03
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Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir şüpheli yakalandı, evin mutfak kısmındaki dolaplardan 2 tabanca ile çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesi sınırlarında 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken evinde yapılan aramada mutfaktaki dolaplardan 3 kilo 750 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, bin 590 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarma götürülen şüphelinin ifadesinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı, Çok Miktarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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