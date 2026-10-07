Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de sokak satıcılarına narkotik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı; birinin adresinde kokain, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek, diğerinde uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden A.G.'nin adresinden bir miktar kokain, 2 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek bulundu. Diğer şüpheli B.E.E.'den ise bonzai ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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