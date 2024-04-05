Mersin Erdemli\'de Yanarak Ölen 3 Kişilik Ailenin Cenazeleri Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 2'si evde, biri de araçta yanarak ölmüş halde bulunan 3 kişilik ailenin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 45 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi'nde sabaha karşı bir evde çıkan yangında, anne Nurgül Kaya (35) ile oğlu Emrullah Kaya'nın (10) yanarak ölmesi ve eve 4 kilometre mesafedeki yolda baba Neşet Kaya'nın da araç içerisinde yanmış halde cesedinin bulunmasıyla ilgili savcının olay yerindeki incelemeleri tamamlandı. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından cesetler, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Öte yandan, olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN