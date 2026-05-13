Mersin\'de Yangınla Mücadele Sürüyor

13.05.2026 18:48
Mersin'deki yağ fabrikasında çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor, 1 işçi hayatını kaybetti.

Mersin Valisi Atilla Toros, yağ fabrikasındaki çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yangının çıktığı tank 800 metreküp kapasitesinde. Tesiste toplam 18 tank bulunuyor. Tankların ikisi benzin, diğerleri motorin tankı. Benzin ve motorinin yanma sıcaklıklarının farklı olması nedeniyle ayrı konumlandırılması önemli avantaj" dedi.

Vali Toros, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Aves Enerji Dolum Tesislerinde çıkan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Toros, beraberinde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toros, önceliklerinin yangının çevredeki tanklara sıçramasını önlemek olduğunu söyledi.

"800 metreküplük tankta yangın sürüyor"

Yangının çıktığı bölgedeki patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçinin yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Toros, "Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı

Vali Toros, yangının çıktığı tankın 800 metreküp kapasitesinde olduğunu belirterek, tesiste toplam 18 tank bulunduğunu söyledi. Tankların ikisinin benzin, diğerlerinin motorin tankı olduğunu ifade eden Toros, benzin ve motorinin yanma sıcaklıklarının farklı olması nedeniyle ayrı konumlandırılmasının önemli avantaj sağladığını kaydetti. Yangının çevredeki tanklara sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Toros, "Civarındaki 4 tankın tamamı motorin tankı. Bunlarla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. Tankların sıcaklıklarını ölçebilen bir sistem var. Şu an sıcaklıkların 19 ila 21 derece arasında olduğu ifade edildi. Bu bizim açımızdan önemli bir veri" dedi.

"Kimyasal destekli sıvıyla soğutma yapılıyor"

Tesiste toplam 3 bin metreküplük su tankı bulunduğunu kaydeden Vali Toros, bu tanklarda yer alan kimyasallarla soğutma etkisi artırılmış sıvı elde edildiğini söyledi. Ekiplerin hem yanan tankı hem de çevresindeki tankları bu sıvıyla sürekli soğuttuğunu ifade eden Toros, çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Vali Toros, "Şu an önemli olan yangının kontrol altında tutulması ve diğer tanklara sıçramasının engellenmesi" diye konuştu.

Köpükle müdahale seçeneği değerlendiriliyor

Yangına müdahalede köpükle boğma yönteminin de değerlendirildiğini belirten Toros, "Belirli bir seviyeye gelmesi beklenecek. Sonrasında köpükle boğma tekniğinin uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin değerlendirme yapılacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yangının çıktığı tankın alt bölümünden yakıt tahliye çalışmasının sürdüğünü belirten Toros, şu ana kadar yaklaşık 170 metreküp yakıtın çekildiğini açıkladı.

Çevre illerden destek istendi

Yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini belirten Vali Toros, bölgede 11 itfaiye aracı, 4 arazöz, 5 TOMA, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz ve 4 su tankerinin görev yaptığını söyledi. Niğde, Adana ve Konya'dan 3 adet köpük kulesi talep edildiğini açıklayan Toros, destek ekiplerinin yolda olduğunu kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

