Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki 11 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan ekipler, 13 cep telefonu, 15 sim kart, 3 tablet, 24 kredi kartı, 1 hafıza kartı, 2 hesap cüzdanı, 22 tabanca fişeği, yasadışı bahisten elde edilen 5 bin 500 TL ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN