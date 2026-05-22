Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 28 Tutuklama

22.05.2026 23:01
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 40 kişiden 28'i tutuklandı, 5 şirket ve lüks araçlar ele geçirildi.

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda 40 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, Mersin merkezli Antalya, Adıyaman, Adana, Balıkesir, Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 5 limited şirket, 7 lüks otomobil, 4 taşınmaz, 50 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyale el koyma tedbiri uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait olduğu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 350 banka hesabına bloke konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

