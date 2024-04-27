Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 450 Milyon TL Para Trafiği Tespit Edildi - Son Dakika
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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 450 Milyon TL Para Trafiği Tespit Edildi

Mersin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 450 Milyon TL Para Trafiği Tespit Edildi

Mersin polisi, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden 35 şüpheliyi yakaladı. Yapılan operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edilirken, polis adreslerde yapılan aramalarda cep telefonları, sim kartlar, laptop bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

27.04.2024 07:46
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Mersin polisinin yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirdiği çalışmada 450 milyon TL para trafiği tespit edildi, düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenle yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 450 milyon TL para transferi olan 35 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 35 şüphelinin yakalandığı operasyonda adresler de arama yapan polis 31 adet cep telefonu 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 450 Milyon TL Para Trafiği Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 450 Milyon TL Para Trafiği Tespit Edildi - Son Dakika
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