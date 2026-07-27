Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 67 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 67 Gözaltı

Mersin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 67 Gözaltı
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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheliye gözaltı kararı verildi, 67'si yakalandı.

Mersin merkezli yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edilirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan banka hesap verileri üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin transferinde kullanıldığı değerlendirilen hesaplarda yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi sonucu, yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde faaliyet gösteren suç örgütü yapılanması içerisinde 'Saha Grubu' ve 'Havale Ofis Grubu' olarak adlandırılan yapılanmalarda yer aldıkları belirlendi. Bunun üzerine Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı'da toplam 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda tespit edilen 56 şüphelinin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarındaki hesap hareketleri incelendi. İncelemelerde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Mersin başta olmak üzere Adana, Antalya, İzmir, Kilis, Mardin, Siirt ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 4'ünün cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında (KKTC) olduğu tespit edildi. Soruşturmada, yasa dışı bahis para transferlerinin gerçekleştirildiği değerlendirilen 3 finans ofisi ile şüphelilere ait 50 ikamet olmak üzere toplam 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İki ayrı soruşturma kapsamında jandarma ve emniyet ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyalleri ile suç unsurlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 67 Gözaltı - Son Dakika

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