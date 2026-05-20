Mersin'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 158 Şüpheli
Mersin'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 158 Şüpheli

20.05.2026 21:05
Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 158 şüpheli yakalandı, 138 taşınmaz ve 25 araç ele geçirildi.

Mersin merkezli 7 ilde, 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. 158 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 138 taşınmaz ile 25 araca el konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Polisin planlı takipli çalışmasında 26 milyar 416 milyon lira işlem hacmine ulaşan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün Mersin merkezli 7 ilde 255 ekiple eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda yüzden fazla şüpheli yakalanırken, toplam işlem yapılan şahıs sayısının 158 olduğu öğrenildi. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramada yüzlerce dijital meteryal, 3'ü tabanca 7 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilere ait villa, ev ve arsalardan oluşan 138 taşınmaz ile 25 araç, 6 motosiklete el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri parayı kuyumculuk, maden, emlak, galeri ve inşaat şirketleri aracılığıyla akladıkları iddia ediliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Emlak, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:29:00.
