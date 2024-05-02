Mersin'de Yayalara ve Ağaca Çarparak Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Yayalara ve Ağaca Çarparak Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Mersin\'de Yayalara ve Ağaca Çarparak Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen kazada, yayalara ve ağaca çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Alperen D. adlı sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

02.05.2024 15:32
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Mersin'de yayalara ve ağaca çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Toroslar ilçesi GMK Bulvarı Demirtaş kavşağında dün meydana gelen kazada, 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Alperen D, hastanedeki tedavisinin ardından kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü Alperen D. 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan' tutuklandı.

Kaldırımda bekleyen yayalara çapmıştı

GMK Bulvarı Demirtaş kavşağında dün meydana gelen kazada, Alperen D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkmış, kaldırımda bekleyen 32 yaşındaki Sultan Sedef ve M.A. ile ağaçlara çarparak devrilmişti. Kazada yayalardan Sultan Sedef, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yaralanan 3 kişi de tedavi altına alınmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Yayalara ve Ağaca Çarparak Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Yayalara ve Ağaca Çarparak Bir Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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