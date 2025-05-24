Mersin'de Yılan Kurtarma Operasyonu

Mersin'de 2 gün önce eve giren yılanı itfaiye erleri bulup çıkarttı

MERSİN - Mersin'de 2 gün önce zemin kattaki bir eve giren yılan, itfaiye erleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde zemin kattaki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daireye 2 gün önce yılan girdi. Ev sakinleri yılanı bulup çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Gerekli ekipmanlarla eve giren iki itfaiye eri, bir odada minderlerin altına saklanan yılanı bulup yakaladı. Torbaya konularak evden çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.