Mersin'de Yol Vermeme Kavgası - Son Dakika
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Mersin'de Yol Vermeme Kavgası

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Mersin'de servis şoförleri ve mahalle sakinleri arasında yol verme yüzünden kavga çıktı.

10.02.2025 18:16
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Mersin'de yol verme kavgası sokağa taştı: Yumruk tekmeli kavga kamerada

MERSİN - Mersin'de servis şoförleri ile mahalle sakinleri arasında 'yol verme' meselesinden çıkan kavgada, taraflar bir birlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde, sokaktan geçen işçileri taşıyan servis şoförleri ile mahalleleri bir grup arasında 'araca yol verme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyüp kavgaya dönüşünce taraftar birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Kadınların da karıştığı, arbede ve koşuşturmanın yaşandığı o anlar ise yakındaki bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraftarların kavga ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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