Yolcu otobüsünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Mersin'de terminaldeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Otobüs yangını Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, terminalde bir yolcu otobüsünün perondan ayrıldığı esnada motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden otobüsü şoförünün haber vermesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Toroslar İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin normal şartlarda yaklaşık 12 dakika süren mesafeyi yalnızca 4 dakika gibi kısa bir sürede kat ederek olay yerine ulaşmasının yangının büyümeden kontrol altına alınmasında önemli olduğu belirtildi.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangın da otobüste maddi hasar meydana geldi. - MERSİN