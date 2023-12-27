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Mersin'de yük taşımacılığı denetimleri

Mersin'de yapılan denetimlerde, 19 bin 137 araca idari para cezası kesilirken 591 araç trafikten men edildi.

Mersin\'de yük taşımacılığı denetimleri
27.12.2023 - 13:07,
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Mersin'de yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerde, 19 bin 137 araca idari para cezası kesilirken 591 araç trafikten men edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iİ genelinde şehirlerarası ve şehiriçi yük taşımacılığı yapan çekici, tanker, kamyon gibi araçlar üzerinde, yük kontrolü, tehlike arz edecek yük taşınması, yola hafriyat dökülmesi ve takograf kullanımı konularından denetimler yapıldı. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, 33 bin 835 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptıkları belirlenen 19 bin 137 araca idari para cezası uygulandı, 591 araç trafikten men edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Mersin, Trafik, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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