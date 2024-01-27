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Mersin'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç karıştı. Kazada bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Mersin\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
27.01.2024 - 09:12,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin- Adana otoyolu Tarsus Eshab-ı Kehf bölgesi petrol istasyonu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Adana istikametine seyir halinde olan iki tır ve iki otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada otomobillerden birinde yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü, sürücüsü yaralı kurtuldu. Kaza anında tırlardan birinin kupa kısmında sıkışan sürücüsü de ekipler tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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