Mersin\'deki plastik ham madde deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

12.01.2026 10:12  Güncelleme: 10:19
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, çok sayıda ekibin eş zamanlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'de bir geri dönüşüm tesisinin plastik ham maddelerinin olduğu depoda çıkan yangın çok sayıda ekibin eş zamanlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde bulunan plastik ham maddelerinin olduğu depoların olduğu yerde çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip yangına kısa sürede müdahale etti. 3 deponun olduğu bölgede, orta kısımda çıkan yangına müdahale sürerken kara dumanlar ise gökyüzünü sardı. Geri dönüşüm tesisine ait olduğu öğrenilen orta depodaki yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların yanı sıra Orman Müdürlüğü'ne ait arozözler de destek verdi. 10'u itfaiye ekibi 15 araçla müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Depoda soğutma çalışmaları sürerken İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Toroslar, 3-sayfa, Plastik, İtfaiye, Mersin, Çevre

