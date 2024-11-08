Mersin\'den Aksaray\'a Uyuşturucu Sevkiyatı Önlenmiştir

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Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Operasyon, Aksaray- Adana kara yolu üzerinde 51 plakalı bir otomobile yönelik gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Savcılık koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, sevkiyatın yapılacağı aracı ve şahsın kimliğini tespit etti. Jandarma ekipleri, şahsın uyuşturucu maddelerle birlikte Mersin'den Aksaray'a hareket etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aksaray-Adana karayolunda il sınırlarına giren aracı ekipler durdurdu. Araç sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar ve 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY