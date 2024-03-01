Mersin Erdemli'de Ev Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin Erdemli'de Ev Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin Erdemli\'de Ev Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında Durmuş ve Elif Bütüner çifti hayatını kaybetti. Yangının elektrikten kaynaklandığı belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal bir mahallede ev yangının da 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, gece 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin yaşadığı evde ilk belirlemelere elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için adli tıpa sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin Erdemli'de Ev Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:22:30. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de Ev Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement