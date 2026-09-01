Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik alanında 10 metreden uçuruma yuvarlanan 65 yaşındaki Halil İnep hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik alanında 10 metreden uçuruma yuvarlanan 65 yaşındaki Halil İnep hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesi Kahramangülek Mahallesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep (65), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan İnep, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Morguna gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik alanında uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahramangülek Mahallesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep (65), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Halil İnep, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Morguna gönderildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Adli Tıp, Otopsi, Tarsus, Mersin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik alanında 10 metreden uçuruma yuvarlanan 65 yaşındaki Halil İnep hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik alanında 10 metreden uçuruma yuvarlanan 65 yaşındaki Halil İnep hayatını kaybetti - Son Dakika
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