Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 6 yaşındaki kurtarıldı, 9 yaşındaki hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 6 yaşındaki kurtarıldı, 9 yaşındaki hayatını kaybetti

Mersin\'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 6 yaşındaki kurtarıldı, 9 yaşındaki hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu iki kardeşten 6 yaşındaki Y.H., vatandaşların müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren küçük çocuğun tedavisi devam ederken, polis dalgıç ekipleri tarafından kanalda yapılan aramada 9 yaşındaki Mazin H.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kayıp olan 9 yaşındaki kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yeni Mahalle 4018 Sokak'ta bulunan sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalında bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Suriye uyruklu Y.H.'nin (6), Tuğra Nazmi Sarıgül isimli vatandaş tarafından sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı. Yoğun bakımda bulunan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Polis ekiplerinin aileyle yaptığı görüşmede, 9 yaşındaki Mazin H. isimli çocuklarından da haber alamadıklarını belirtmeleri üzerine sulama kanalında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Polis dalgıç ekiplerinin kanalda yaptığı aramalar sonucunda Mazin H.'nin cansız bedeni, düştüğü düşünülen noktadan yaklaşık 300 metre ileride bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Suriye, Tarsus, Mersin, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 6 yaşındaki kurtarıldı, 9 yaşındaki hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 6 yaşındaki kurtarıldı, 9 yaşındaki hayatını kaybetti - Son Dakika
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