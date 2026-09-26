Mersin Mut'ta iki traktör devrildi, sürücülerden biri öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Mersin Mut'ta iki traktör devrildi, sürücülerden biri öldü, 2 kişi ağır yaralandı

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Mersin Mut\'ta iki traktör devrildi, sürücülerden biri öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Hacınuhlu Mahallesi Söğütözü Yayla yolunda sıra tekne mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Ç. idaresindeki 33 AGJ 074 plakalı traktör, aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim Tepe'nin (39) yönetimindeki 33 UK 706 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki traktörde devrildi. Kazada Tepe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer traktörün sürücüsü ile eşi Ş.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında ölen sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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