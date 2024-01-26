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Mersin Otoban Gişelerinde Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Mersin Otoban Gişelerinde Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin otoban gişeleri çıkışında meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonun önde seyreden başka bir kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından Mersin-Adana arasındaki araç trafiği kısmi olarak sağlanırken, soruşturma devam ediyor.

Mersin Otoban Gişelerinde Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
26.01.2024 - 14:56,
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Mersin otoban gişeleri çıkışında kamyonun, önde seyreden kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Medeni Ülgen yönetimindeki 33 AAF 646 plakalı kamyonun, Mersin- Adana Gaziantep Otoyolu Mersin gişeleri çıkışanda, aynı istikamete seyreden Sedat Gündoğan idaresindeki 33 B 9280 plakalı kamyonete arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada kamyon sürücüsü Ülgen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Mersi-Adana arasındaki araç trafiği bir süre kısmi olarak sağlanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Otoban Gişelerinde Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Otoban Gişelerinde Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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