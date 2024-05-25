Mersin Polisi 17 Adrese Operasyon Düzenleyerek 84 Şahsı Yakaladı

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Mersin polisi aranan şahıslara yönelik belirlediği 17 adrese gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamada 84 şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 17 adres belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapılırken, bazı noktalarda da uygulama gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile aranan 84 şahıs yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - MERSİN