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Mersin Polisi Aranan Bir Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Mersin Polisi Aranan Bir Şahsı Yakaladı

Mersin polisi, Interpol tarafından 'dolandırıcılık' suçundan aranan bir Rusya vatandaşını yakaladı. Şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü.

Mersin Polisi Aranan Bir Şahsı Yakaladı
20.12.2023 - 10:12,  Güncelleme: 10:13
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Mersin polisi, 'dolandırıcılık' suçu nedeniyle Interpol tarafından aranan bir şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol birimlerince 'dolandırıcılık' suçundan aranan Rusya vatandaşı bir şahsın Mersin'de olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda difüzyon mesajıyla aranan ve Rusya Federasyonuna iadesi istenen, hakkında M-99 ile G-67 tahdit kodları bulunan Rus uyruklu D.B.'yi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA
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