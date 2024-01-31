Mersin Polisi \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Projesiyle 5 Bine Yakın Kişiye Eğitim Verdi

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Mersin polisinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle 5 binden fazla kişiye eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği personeli, madde bağımlılığı ile mücadele alanında Narkorehber ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, merkez ve ilçelerde polis, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı aile içi iletişim, çocuk, ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda eğitimler verdi. 142 oturumda 3 bin 160'ı anne olmak üzere 5 bin 66 kişiye eğitim veren polisin vatandaşın huzur, güveni ve asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - MERSİN