Mersin Polisi, Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Eğitim Verdi

Mersin polisi, madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde bilgilendirici eğitim çalışmaları gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında 'Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne' projeleri konularında eğitim gerçekleştirdi.Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri ile Aile Destek Merkezlerinde bulunan anne ve anne adaylarına sunum yapan alanında uzman ekipler, detaylı bilgiler verdi. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine yönelide bilgilendirme çalışması yapan ekipler, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konuları tek tek anlattı.

Kentte polisin gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için her alanda mücadelesini kesintisiz olarak sürdüreceğide kaydedildi. - MERSİN