Mersin Tarsus'ta 73 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta 73 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Mersin Tarsus\'ta 73 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, komşuları tarafından uzun süre haber alınamayan 73 yaşındaki Veli Parlak evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.01.2025 14:31  Güncelleme: 14:52
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 7. katında bulunan dairede bir süredir tek başına yaşayan 73 yaşındaki Veli Parlak'tan haber alamayan komşuları, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Eve merdivenli araç vasıtasıyla balkondan giren Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Veli Parlak'ı yerde hayatını kaybetmiş şekilde buldu.

Talihsiz adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Tarsus'ta 73 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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