Mersin Tarsus'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, esnaf tedbir istedi - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, esnaf tedbir istedi

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Mersin Tarsus\'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, esnaf tedbir istedi
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Mersin Tarsus'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; bölge esnafı kesişimde sık kaza yaşandığını belirterek önleyici tedbir istedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek ile Zafer caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.M.T. idaresindeki 33 AFR 349 plakalı otomobil ile Ö.Ş. yönetimindeki 33 AZS 759 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki aracın caddelerin kesiştiği noktada çarpıp savrulma anları yer aldı.

Esnaf önleyici tedbir istedi

Caddelerin kesiştiği yerde sürekli kazaların olduğunu belirten bölge esnafından Hanifi Ercan, sürekli yayaların geçtiği, çocukların servis beklediğini söyleyerek önleyici tedbir istedi. Cengizhan Ertunç da bölgede yaşanabilecek yeni kazalara karşı tedbir alınmasını talep etti.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGüvenlik3. SayfaGüncelTarsusMersinKazaSon Dakika

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