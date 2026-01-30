Tarsus\'ta sağanak yağış etkili oluyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak, taşkınlarla birlikte bölgede bulunan cadde, sokak ve araçların sular altında kalmasına neden oldu.

Yağış nedeniyle zemin ve birinci kattaki bazı evlere girilemezken, Belediye İtfaiye ekipleri motopomplarla suları tahliye etmeye başladı. Su ile dolan yollarda birçok araç mahsur kaldı.

Öte yandan ilçede etkili olan yağış, kısmen de olsa ova kısımlarını tehdit ediyor. Ova köylerinde arazilerin sular altında kalması için Özel Bahşiş Mahallesi'nde motopomplar çalıştırıldığı öğrenildi. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan yaya geçidi sular altında kalırken, araçların geçişi durduruldu.

Yeni Mahallesi'nde esnaf olan Ali Yılmaz, her yağmur aynı sıkıntıları yaşadıklarını söyledi. - MERSİN