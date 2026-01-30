Tarsus'ta sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
Tarsus'ta sağanak yağış etkili oluyor

30.01.2026 16:36  Güncelleme: 16:51
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı ve ova köylerinde de arazilerin suyla dolma riski görüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak, taşkınlarla birlikte bölgede bulunan cadde, sokak ve araçların sular altında kalmasına neden oldu.

Yağış nedeniyle zemin ve birinci kattaki bazı evlere girilemezken, Belediye İtfaiye ekipleri motopomplarla suları tahliye etmeye başladı. Su ile dolan yollarda birçok araç mahsur kaldı.

Öte yandan ilçede etkili olan yağış, kısmen de olsa ova kısımlarını tehdit ediyor. Ova köylerinde arazilerin sular altında kalması için Özel Bahşiş Mahallesi'nde motopomplar çalıştırıldığı öğrenildi. Kavaklı Mahallesi'nde bulunan yaya geçidi sular altında kalırken, araçların geçişi durduruldu.

Yeni Mahallesi'nde esnaf olan Ali Yılmaz, her yağmur aynı sıkıntıları yaşadıklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sağanak Yağmur, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarsus, Mersin, Çevre, Son Dakika

SON DAKİKA: Tarsus'ta sağanak yağış etkili oluyor
