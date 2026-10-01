Mersin Tarsus'ta tarım işçisi minibüsü 2 tırla çarpıştı, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta tarım işçisi minibüsü 2 tırla çarpıştı, 11 kişi yaralandı

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Mersin Tarsus\'ta tarım işçisi minibüsü 2 tırla çarpıştı, 11 kişi yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki TAG otoyolu Damlama mevkiinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile 2 tır çarpıştı, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken otoyolda kontrollü trafik sağlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile 2 tırın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gazinatep (TAG) otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda 2 tır ile tarım işçilerini taşıyan bir minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü trafik sağlanırken zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaOtomobilGüncelTarsusMersinTrafikTarımKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta tarım işçisi minibüsü 2 tırla çarpıştı, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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