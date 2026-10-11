Mersin Tarsus'ta tıra çarpan otomobilde sıkışan yaralı genç sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta tıra çarpan otomobilde sıkışan yaralı genç sürücü kurtarıldı

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Mersin Tarsus\'ta tıra çarpan otomobilde sıkışan yaralı genç sürücü kurtarıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin genç sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan genç sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Genç sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.G.(20) idaresindeki Seat marka 34 ST 158 plakalı otomobil, park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, genç sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Y.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta tıra çarpan otomobilde sıkışan yaralı genç sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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