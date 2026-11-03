Mersin Toroslar\'da çiftlik evine operasyonda 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, çok sayıda mühimmat ile 10 litre kaçak içki ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nde bir şahsın satmak amacıyla ruhsatsız silah bulundurduğu yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında K.B. isimli şahsın çiftlik evinde arama gerçekleştirildi. Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 184 adet 9 milimetre ve 19 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca 2 otomatik av tüfeği, bu tüfeklere ait 2 şarjör, 156 av tüfeği kartuşu ile 10 litre kaçak içki bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli K.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.