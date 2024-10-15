Mersin ve Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Mersin ve Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu

Mersin ve Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu

Mersin ve Şırnak'ta gümrük kaçağı ürünler için 16 kişi gözaltına alındı, çeşitli ürünler ele geçirildi.

15.10.2024 09:53
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Mersin ve Şırnak'ta, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yaptıkları iddiasıyla 16 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 156 bin makaron, 150 litre alkol, 31 elektronik sigara, 88 alkol kiti ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tarsus KOM Büro Amirliği ekipleri, Doğu ve Güneydoğu sınır illerinden Mersin'in Tarsus ilçesine gümrük kaçağı sigara, makaron, elektronik sigara ve alkol getirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından, Tarsus merkezli Mersin il merkezi ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan 16 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 156 bin adet doldurulmuş ve boş makaron, 150 litre alkol, 31 adet elektronik sigara, 88 adet alkol kiti ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Makaron, Şırnak, mersin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin ve Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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