Mersin'de yolcu otobüsü alev aldı, tahliye faciayı önledi - Son Dakika
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Mersin'de yolcu otobüsü alev aldı, tahliye faciayı önledi

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Mersin’de yolcu otobüsü seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Mersin'de yolcu otobüsünde seyir sırasında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Hatay'dan yola çıkan CRS Seyahat firmasına ait 31 RBE 45 plakalı otobüs, otoyolda Mersin sınırlarına ulaştığı sırada yanmaya başladı. Sürücünün durumu erken fark ederek yolcuları araçtan indirmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.

OTOBÜSTEN DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Hatay'dan hareket eden yolcu otobüsü otoyolda ilerlediği sırada araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, durumu fark eden otobüs sürücüsü hızla harekete geçti.

Sürücü, otobüsü güvenli bir noktaya çekerek durdurdu. Ardından araçta bulunan yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi. Yolcuların otobüsten çıkarılmasının ardından alevler kısa sürede aracı sardı.

KISA SÜREDE TAMAMEN YANDI

Dumanların ardından büyüyen yangın nedeniyle yolcu otobüsü kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otobüs yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında yolcuların daha önceden araçtan tahliye edilmiş olması, muhtemel bir faciayı önledi.

Yangında en büyük teselli ise herhangi bir yolcunun veya otobüs çalışanının zarar görmemesi oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de yolcu otobüsü alev aldı, tahliye faciayı önledi - Son Dakika

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