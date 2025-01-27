Amasya'nın Merzifon ilçesinde eskiden değirmen olarak kullanılan bina, çıkan yangında alevlere yenik düştü.
İlçeye bağlı Karatepe köyünde yangın olduğunun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler önceden değirmen olarak kullanılan binadan yükselen alevlere müdahale etti. Yangının çevreye sıçramaması için binanın duvarı kepçeyle yıkıldı.
Ekiplerin çabalarıyla can kaybı yaşanmadan söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Merzifon'da Değirmen Yangını - Son Dakika
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