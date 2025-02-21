Merzifon’da Yangın: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında genç kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi Mehmet Fevzi Bey Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3. katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede dairede yalnız yaşayan Melisa Bayram'ın (30) cansız bedeniyle karşılaşıldı. Genç kadının cenazesi hastane morguna götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA