Meskun mahalde havaya silahla ateş açan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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Meskun mahalde havaya silahla ateş açan 9 kişi yakalandı

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Gaziantep'te polis ekipleri, sosyal medya üzerinden havaya silahla ateş açan 9 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 583 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemlere başlanırken, 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

09.05.2024 18:19
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Meskun mahalde havaya silahla ateş açan 9 kişi yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda meskun mahalde havaya silahla ateş açtığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden havaya silahla ateş açtığı anları paylaşan ve kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 583 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında adreslerden birinde 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.

Yakalanan 7 yabancı uyruklu düzensiz göçmen hakkında sınır dışı edilmek üzere işlemler başlatılırken yakalanan 9 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

(FA-SVY-LO-Y)

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meskun mahalde havaya silahla ateş açan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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