Metan Gazı 7. Günde Yanmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Metan Gazı 7. Günde Yanmaya Devam Ediyor

Kocaeli Kartepe'de sondaj çalışmasında çıkan metan gazı 7 gündür etkili bir şekilde yanıyor.

24.02.2025 23:31
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Metan gazı 7. gününde yanmaya devam ediyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, 7 gündür yanmaya devam ediyor.

Kartepe'de 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın 7 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metan Gazı 7. Günde Yanmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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