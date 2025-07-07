Metan gazı faciasında İzmir\'e bir şehit haberi daha

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan ve bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek şehit düşen askerlerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın acı haberi İzmir'deki evine ulaştı. Aynı olayda İzmirli Üsteğmen Ege Akar da şehadete ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu İzmirli İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar şehit düştü. Şehit Fikret Mangura'nın acı haberi, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki evine ulaştırıldı. Eşi Melahat Mangura'ya haberin verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asılırken, komşuları ve sevenleri şehidin evine akın etti. 5 yaşında Deniz Ece adında bir kızı olduğu öğrenilen şehidin evi yasa boğuldu. Şehidin anne ve babasının Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşadığı belirtildi. Mangura'nın naaşının, ailesinin de isteği üzerine Akhisar'da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Öte yandan aynı olayda yine İzmirli olan İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar da şehit olmuştu. Aynı şehirden gelen iki acı haber, İzmir'de hüzne neden oldu. - İZMİR