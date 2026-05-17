Metrobüs Hattında Yavru Kedilere Kurtarma Operasyonu

Avcılar Saadetdere ve Şükrübey metrobüs durakları arasında hat içine giren 2 yavru kedi, İETT ekiplerinin hızlı müdahale sayesinde E-5 Karayolu'na çıkmadan kurtarıldı.

16 Mayıs günü Avcılar ilçesinde Saadetdere ve Şükrübey metrobüs durakları bölgesinde, hat içerisine farklı noktalardan giren 2 yavru kedi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

İETT kontrol merkezine bağlı kameralar, bir metrobüs kaptanının dikkati ve yolcu ihbarı sayesinde fark edilen yavru kediler için bölgede anlık koordinasyon sağlandı. Kedilerin E-5 Karayolu'na çıkarak hem kendi can güvenliklerini hem de trafik akışını tehlikeye atmaması için hat üzerinde kontrollü ve tek yönlü geçiş uygulandı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu her iki yavru kedi de güvenli şekilde bulunduğu alandan çıkarıldı. Kurtarma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, operasyonun başarıyla tamamlanması İETT personeli arasında da sevinçle karşılandı. - İSTANBUL