Metrobüs'te Duman Paniği

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Arızalanan Metrobüs'te panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı

İSTANBUL - Halıcıoğlu Metrobüs durağında sabah saatlerinde bir Metrobüs'ten yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiği Metrobüs'teki yolcular tahliye edilirken, servis dışı olan Metrobüs ekiplerin müdahalesi sonrası servise götürüldü.

Olay, saat 09: 30 sıralarında Halıcıoğlu Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Metrobüs'ün arka tarafından bulunan motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Metrobüs şoförü aracı durdurarak içerisinde bulunan yolcuları tahliye etti. Durağın dışına alınan Metrobüs bir süre burada bekletildikten sonra ekiplerin müdahalesi sonrası servise götürüldü.