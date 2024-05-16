Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi - Son Dakika
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Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi

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Ankara'da yaşayan Nusret Güler, iş yerine gitmek için bindiği metroda içi altın dolu bir çanta bulduğunu iddia ederek polis ekiplerine teslim etti. Güler'in bulduğu çantada piyasa değeri 1 milyon Türk lirasına yakın, 61 adet Cumhuriyet altını olduğu belirlendi. Altınlar, Güler ve ailesi tarafından karakola teslim edildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

16.05.2024 20:53
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Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi

ANKARA - Ankara'da yaşayan Nusret Güler çalıştığı iş yerine gitmek için bindiği metroda içi altın dolu bir çanta bulduğunu iddia ederek polis ekiplerine teslim etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşen olayda, iş yerine gitmek için metroya binen Nusret Güler iddiaya göre metronun Mesa durağında bir çanta buluyor. Birkaç durak sonra metrodan inen Güler çantayı açtığında içerisinde piyasa değeri 1 milyon Türk lirasına yakın, 61 adet Cumhuriyet altını olduğunu görüyor. Bulduğu altınlarla beraber eve gelen Güler daha sonrasında ailesi ile birlikte gittikleri karakolda altınları polis ekiplerine teslim ettiler. Nusret Gülerin annesi Nuray Güler ise olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Oğlum sabah işe giderken metroda bir çanta buluyor. Mesa metro durağında buluyor çantayı. İstanbul Yolu metro durağında iniyor metrodan, indiğinde çantayı açıyor ve içerisinde altın olduğunu görüyor. Metroda bulunan güvenlik görevlilerine vermiyor çantayı güvenemiyor onlara. Çantayı aldı eve getirdi. Eve getirince panikledik. Dedik ki bunu karakola verelim. Sonrasında eşimi bekledik. Eşim de gelince konuştuk ve karakola teslim etme kararı aldık. Şu an da çantayı teslim ettik. Çantanın sahibini bekliyoruz."

Emniyet ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Altını, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi - Son Dakika

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