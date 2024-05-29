Metroya bedava binmeye çalıştılar, güvenlik görevlisini dövdüler - Son Dakika
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Metroya bedava binmeye çalıştılar, güvenlik görevlisini dövdüler

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Bursa'da metro istasyonunda ücret ödemeden turnikelerden atlayarak geçmeye çalışan şahıslar, kendilerini engelleyen belediye özel güvenlik görevlisinin kafasına cam şişe ile vurdu. Görevliye saldıran şahıslar vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

29.05.2024 11:17  Güncelleme: 11:24
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Hem bedava binmeye çalıştılar hem de güvenlik görevlisini dövdüler...Vatandaşlar çileden çıktı

Metroya bedava binmek istediler, engel olan özel güvenlikçinin başında şişe kırdılar

Turnikeden atlayarak geçmeye çalışan gençler, engel olan güvenlik görevlisini darp etti

Polisin gözaltına aldığı yabancı uyruklu kişiler, öfkeli vatandaşlarca linç edilmek istendi

BURSA - Bursa'da metro istasyonunda ücret ödemeden turnikelerden atlayarak geçmeye çalışan şahıslar, kendilerini engelleyen belediye özel güvenlik görevlisinin kafasına cam şişe ile vurdu. Görevliye saldıran şahıslar vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis belediyenin özel güvenlik görevlisine saldıran kişileri hem gözaltına aldı hem de linçten kurtardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Şehreküstü metro istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu gençler kart basmadan metro istasyonu turnikelerinden ücretsiz geçmeye çalıştı. Gençler, geçmelerine izin vermeyen güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Gençler daha sonra kaçmaya çalıştı. Çöp konteynerinden cam şişe alan saldırganlar, şişeyi önce yere vurup ardından görevlinin üzerine koştu. Kırılan cam şişe ile güvenlik görevlisinin üstüne koşan saldırgan, şişeyi görevlinin kafasına vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde olan güvenlik görevlisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıslar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Görevliye saldıran şahıslar gözaltına alındığı sırada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olayla ilgili tahkikat sürerken, güvenlik görevlisinin kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

Olaya karışan yabancı uyruklu şahıslar adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Metroya bedava binmeye çalıştılar, güvenlik görevlisini dövdüler
Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metroya bedava binmeye çalıştılar, güvenlik görevlisini dövdüler - Son Dakika

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